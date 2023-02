Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Fahrzeug kollidiert mit Torpfosten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Teningen:

Im Zeitraum Donnerstag, 16.02.203 18:00 Uhr bis Freitag, 17.02.2023 09:00 Uhr, wurde in Teningen, Scharnhorststraße 1 (Einmündung zur Kandelstraße) durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein Torpfosten erheblich beschädigt. Durch den Anstoß an dem Pfosten wurde insbesondere der Betonsockel in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,00 Euro. Auf Grund der vor Ort festgestellten Spurenlage dürfte es sich beim Verursacher um ein Fahrzeug mit blauer Lackierung gehandelt haben.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE // DS/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell