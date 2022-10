POL-HRO: Mehrere Fahrzeuge und Fahrräder in Schweriner Innenstadt beschädigt - Polizei stellt Tatverdächtige

Schwerin (ots) - Am Wochenanfang sind zwei Geldautomaten am Marienplatz manipuliert worden. Bankmitarbeiter wendeten sich am Montag an die Polizei, als sie Unregelmäßigkeiten an einem Automaten feststellten. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und sicherte Spuren am Tatort. Tags darauf wurde die Beschädigung eines weiteren Automaten festgestellt. Auch dort wurde wiederum durch das Anbringen von technischem Gerät ...

