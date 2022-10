POL-HRO: Polizeieinsatz am Passagierkai 3 in Rostock Warnemünde

Rostock (ots) - Bei der Zweitliga-Partie F.C. Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern ist es am Freitag, 21. Oktober, zu einer fremdenfeindlichen Äußerung in Richtung der Gästemannschaft gekommen. In der 82. Spielminute fiel das zweite Tor für den 1. FC Kaiserslautern durch Terrence Boyd. Daraufhin war in einer ...

mehr