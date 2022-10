Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach rassistischen Äußerungen beim Hansa-Spiel - polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Rostock (ots)

Bei der Zweitliga-Partie F.C. Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern ist es am Freitag, 21. Oktober, zu einer fremdenfeindlichen Äußerung in Richtung der Gästemannschaft gekommen. In der 82. Spielminute fiel das zweite Tor für den 1. FC Kaiserslautern durch Terrence Boyd. Daraufhin war in einer Live-Übertragung eines Privatsenders eine beleidigende und fremdenfeindliche Aussage von der Südtribühne, vermutlich an den Torschützen gerichtet, zu hören.

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und Volksverhetzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell