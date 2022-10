Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B105 in Bad Doberan

Bad Doberan (ots)

Am 23.10.2022 gegen 11:40 Uhr kam es auf der B105 in Bad Doberan in der 90 Grad Kurve Am Buchenberg, die mit 30 km/h ausgeschildert ist, zu einem Verkehrsunfall. Das Fahrzeug aus Berlin kam in dieser Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem im Gegenverkehr befindlichen VW Multivan. Durch den Zusammenstoß drehte sich der mit vier Personen besetzte PKW auf der Fahrbahn. Erste Meldungen, dass in diesem Auto Personen eingeklemmt seien, bestätigten sich nicht. Bei Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber und Polizei hatten alle das Fahrzeug verlassen. In dem VW Multivan befand sich eine vierköpfige Familie. Nach einer ersten medizinischen Begutachtung sind insgesamt sechs Personen verletzt. Zwei Kinder wurden zur Beobachtung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer des Einsatzes von Rettungsdienst, für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war für zwei Stunden eine Vollsperrung eingerichtet. Der Sachschaden beträgt 30.000 Euro. Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsch. Kristin Hartfil Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

