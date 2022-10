Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeiauto bei Verkehrsunfall stark beschädigt

Rostock (ots)

Am 22.10.2022 um 23:35 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B105, Rövershäger Chaussee in Rostock zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Funkstreifenwagen der Polizei sowie einem Audi. Der 25 jährige Fahrer des Audi war auf dem Petridamm unterwegs und wollte geradeaus in den Verbindungsweg fahren. Zu diesem Zeitpunkt näherten sich von verschiedenen Seiten ein Rettungswagen und ein Funkstreifenwagen der Polizei. Beide Fahrzeuge waren mit eingeschalteten Sondersignalen unterwegs. Zunächst musste der Fahrer vom Audi an der roten Ampel halten, fuhr nach dem Umschalten der Ampel auf Grün in den Kreuzungsbereich ein, in dem sich zwischenzeitlich auch der Streifenwagen der Polizei befand. Es kam zum Unfall. Der erwähnte Rettungswagen ist am Unfall nicht beteiligt. Er findet lediglich Erwähnung, da der Unfallfahrer angab, dieses Blaulicht wahrgenommen zu haben, aber nicht das Polizeifahrzeug. Trotz der ausgelösten Airbags in beiden Fahrzeugen wurden keine Personen verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit 30.000 Euro angegeben. Alle am Unfall beteiligten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Kristin Hartfil Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

