POL-HRO: Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch in Bäcker Filiale gestellt

Bützow (ots) - Am 22.10.22 gg. 13:43 Uhr kam es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Moltmann-Straße in Bützow zu einem Brand. Durch starke Rauchentwicklung, der sich in zwei Hausaufgängen verteilte, mussten insgesamt 15 Mietparteien aus zwei Aufgängen zeitweise das Haus verlassen. Sie konnten jedoch am frühen Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Vor Ort kamen ein Brandursachenermittler und der ...

mehr