Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Parfümerie

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in der Marktstraße in eine Parfümerie eingebrochen. Die Diebe verschafften sich zwischen Samstagabend, 18:15 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr über einen Nebeneingang Zutritt zu dem Laden. Die Einbrecher stahlen zahlreiche hochpreisige Parfümflakons, Cremes und Kosmetik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

