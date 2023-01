Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (TP) - Am Freitagabend (27.01.2023) kam es um 21:23 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße in Höhe eines dortigen Restaurants. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Harsewinkel die Bielefelder Straße, aus Gütersloh kommend, in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück. Der junge Mann beabsichtigte mit seinem Peugeot Cabrio nach links auf den Parkplatz eines Restaurants abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich ein entgegenkommendes Fahrzeug des DRK. Der 31-jährige Fahrer des entgegenkommenden VW Crafter konnte die Kollision mit dem abbiegenden Pkw nicht mehr verhindern, geriet nach rechts auf den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte hier noch leicht mit einem Stromverteilerkasten. Der Unfallverursacher wurde in Folge der Kollision leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Seine 16-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Zwei 29- und 15-jährige Mitfahrer des Krankentransportwagens wurden unfallbedingt schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden nach Erstversorgung am Unfallort in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch beauftragte Unternehmen abgeschleppt. Kräfte der Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück unterstützten bei der Unfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme musste die Bielefelder Straße für ca. vier Stunden, durch Kräfte der Polizeiwache Gütersloh und der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück, gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Der entstandene Gesamtschaden wird durch die Polizei auf 12.000 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr.: 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell