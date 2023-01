Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Schloßstraße - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Samstagmorgen (21.01., 09.35 Uhr) wurden auf der Schloßstraße zwischen der Einmündung Holter Straße und der Helleforthstraße zwei Autos beschädigt. An beiden Autos, einem Mercedes und einem BMW, waren im Anschluss die Außenspiegel defekt. Möglicherweise hat es einen Zusammenstoß der Außenspiegel im Gegenverkehr gegeben. Der Mercedes-Fahrer befuhr die Schloßstraße in Richtung Schloß Holte-Stukenbrock. Der BMW-Fahrer war in Richtung Bergstraße unterwegs. Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht geklärt werden. Zum Unfallzeitpunkt befand sich auch ein weißer Kombi auf der Schloßstraße. Dessen Fahrer könnte weitere Angaben zu dem Unfall machen. Darüber hinaus sucht die Polizei weitere Unfallzeugen. Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

