Polizei Gütersloh

POL-GT: 20-Jähriger nach grob verkehrswidrigem Verhalten kontrolliert - Audi A6 beschlagnahmt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Polizeibeamten fiel in der Freitagnacht (27.01., 03.10 Uhr) der Fahrer eines Audi A6 auf, der auf der Neuenkirchener Straße mit hoher Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs war. Noch im Ortsteil Spexard entschieden die Beamten den Audi-Fahrer zu kontrollieren und gaben dementsprechende Anhaltezeichen. Der Fahrer reagierte allerdings nicht, sondern setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Noch im Stadtgebiet beschleunigte er sein Fahrzeug. Zwischenzeitlich betrug die abgelesene Geschwindigkeit des Streifenwagens 100 km/h. Die Fahrt ging in der Folge über den Stadtring Sundern und die Carl-Bertelsmann-Straße in Richtung Verl-Sürenheide. Von dort fuhr der Audi-Fahrer über den Brummelweg und die Gütersloher Straße zunächst wieder in Richtung Gütersloh. Anschließend bog er dann auf die Wiedenbrücker Straße/ Varenseller Straße ab. Bei den Überlandfahrten betrug die abgelesene Geschwindigkeit zum Teil bis zu 150 km/h. Die Beamten brachen die Fahrt daraufhin um 03.20 Uhr im Bereich der Varenseller Straße ab. Bis dahin kam es während der gesamten Fahrt zu keiner konkreten Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer.

Parallel führten Ermittlungen zur Wohnanschrift des Fahrzeughalters. Um 03.40 Uhr erschien dort der 20-jährige Tatverdächtige mit dem Audi. Nach dem Tatvorwurf räumte der 20-jährige Gütersloher die Fahrt sowie das grob verkehrswidrige Verhalten ein. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Sämtliche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung wurden zudem festgehalten. Weiterhin wurde der Führerschein des 20-Jährigen sichergestellt sowie im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ordnete darüber hinaus die Beschlagnahme des Audis als Tatmittel an. Das Fahrzeug wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell