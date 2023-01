Polizei Gütersloh

POL-GT: Vollendeter Telefonbetrug bei Übergabe verhindert - Polizei stellt 19-jährige Mittäterin

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh/ Bielefeld (MK) - Am Donnerstagmittag (26.01.) wurde die Polizei Gütersloh über einen aktuellen Telefonbetrug informiert.

Eine 62-jährige Frau aus dem Kreis Gütersloh wurde durch dreiste Betrüger angerufen, die ihr eine Unglückslage ihres Sohnes sehr glaubwürdig vorgaukelten. Um den vermeintlichen Sohn zu unterstützen, nahm die Frau in der Folge diversen Schmuck mit zur anberaumten Übergabe und hob zudem einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag bei der Bank ab. Währenddessen informierten besorgte Angehörige die Polizei Gütersloh. In einer gemeinsamen Fahndung der Polizeibehörden Gütersloh und Bielefeld gelang es, die 62-Jährige im Bereich des Amtsgerichts Bielefeld anzutreffen. Kurz zuvor hatte sie allerdings den Geldbetrag sowie den Schmuck an eine Mittäterin der Betrüger übergeben.

Aufgrund einer guten Beschreibung konnten Polizeikräfte eine 19-jährige Geldabholerin noch im Nahbereich vorläufig festnehmen. Die Tatverdächtige hatte den übergebenen Geldbetrag sowie den Schmuck bei sich.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde die junge Frau aus Bergheim am Donnerstagabend wieder entlassen. Gegen die 19-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

