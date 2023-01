Polizei Gütersloh

POL-GT: 58-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer am Kopf verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MG) - Am frühen Donnerstagabend (26.01., gegen 17:15 Uhr) ereignete sich auf der Druffeler Straße in Höhe der Sandfeldstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Gütersloher befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Seat die Sandfeldstraße und versuchte mutmaßlich links in auf die Druffeler Straße abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang kollidierte der 58-Jährige mit einem 37-jährigen Rietberger, der zeitgleich auf der Sandfeldstraße in Richtung Neuenkirchen unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Seat-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geschleudert - und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Notarzt versorgte den 58-Jährigen vor Ort, ehe dieser zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren wurde. Der 37-Jährige wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

