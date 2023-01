Polizei Gütersloh

POL-GT: Wer ist gefahren? Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Als Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh am Mittwochmorgen (25.01., 05.05 Uhr) einen auf der Münsterstraße entlangfahrenden Audi anhalten wollten, reagierte dessen Fahrer auf die Anhaltezeichen der Polizei nicht. Stattdessen beschleunigte der Fahrer das Auto und fuhr von der Münsterstraße in Richtung Innenstadt davon. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Fahrer durch den innerstädtischen Bereich auf die Ravensberger Straße. Die Beamten folgten mit Abstand, um keine Passanten zu gefährden. An der Ravensberger Straße ließ man das Fahrzeug stehen und rannte davon. Als die Beamten das Auto begutachteten, bemerkten sie in der Umgebung einen Mann, welcher sich zunächst versteckte und dann wegrannte. Ebenfalls in der Nähe des Anhalteorts konnte die Eigentümerin des Audis angetroffen werden. Angaben dazu, wer ihr Fahrzeug kurz zuvor genutzt hat, machte sie nicht. Es erhärtete sich vor Ort allerdings der Verdacht, dass der Pkw durch einen 24-jährigen Versmolder gefahren worden ist. Dieser ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Auto wurde zur Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen, wer am frühen Mittwochmorgen mit dem Audi unterwegs war? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell