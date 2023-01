Polizei Gütersloh

POL-GT: Weiterer Mobilfunkshop nach Einbruch betroffen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Wie bereits berichtet, hatten bislang unbekannte Täter in der Mittwochnacht (25.01.) einen Einbruch in ein Handygeschäft an der Berliner Straße verübt (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5425346). Im Laufe des Mittwochs meldeten Betreiber eines weiteren Mobilfunkshops an der Berliner Straße ebenfalls Ziel eines Einbruchs gewesen zu sein. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften die Täter bei den beiden gegenüberliegenden Geschäften zur gleichen Tatzeit zugeschlagen haben. Auch bei dem nun bekannt gewordenen Tatort zerstörten die Täter ein Schaufenster und durchwühlten anschließend den Verkaufsraum. Auch aus diesem Geschäft haben die Einbrecher eine Vielzahl Handys und Tablets gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit gegen 04.05 Uhr verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in dessen Umgebung machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

