Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Ingewahrsamnahmen und Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochabend (25.01., 22.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine Auseinandersetzung in einer kommunalen Unterkunft am Fuchsweg in Gütersloh, Ortsteil Avenwedde informiert. Die Beamten trafen auf eine ca. zehnköpfige Gruppe Männer. Alle waren sehr aufgebracht. Ein 37-jähriger Bewohner war leicht verletzt. Zuvor soll es zwischen dem 37-Jährigen und einem 35-jährigen Bewohner zu einem Streit gekommen sein. Der 35-Jährige ging den 37-Jährigen dabei körperlich an. Im weiteren Verlauf diskutierten weitere Bewohner mit. Ein Mitarbeiter der Unterkunft informierte daraufhin die Polizei. Der 35-Jährige beruhigte sich auch in Anwesenheit der Polizei nicht. Er war verbal aggressiv, versuchte weiterhin körperlich auf seine Mitbewohner einzuwirken und war offensichtlich alkoholisiert. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Der Einsatz vor Ort wurde zudem durch einen 33-jährigen Bewohner erheblich gestört. Zunächst war er verbal aggressiv, dann baute er sich vor den Beamten auf. Seine Gestik ließ darauf schließen, dass er sie zum Kampf auffordern wollte. Daraufhin wurde auch der 33-Jährige gefesselt und in das Polizeigewahrsam nach Gütersloh gefahren. Während der Fahrt versuchte er die Beamten mit Kopfstößen zu verletzen. Zudem beleidigte er und versuchte zu spucken. Auch während einer anschließenden Blutprobenentnahme durch einen Arzt leistete der alkoholisierte Mann Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten durchgehend.

Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

