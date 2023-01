Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer spricht Kinder an - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am Dienstagnachmittag (24.01., ca. 15.00 Uhr) befanden sich drei Schulkinder auf dem Heimweg. Als sie sich an einem Wendehammer am Merschers Hof/ Jahnstraße befanden, fuhr ein silberfarbenes Auto an ihnen vorbei. Die Jungen berichten weiter, dass sie aus dem Auto heraus von dem Fahrer angesprochen worden sind. Der Mann habe sie gefragt, ob der die Jungen nach Hause fahren soll.

Die Kinder reagierten richtig. Sie verneinten und setzten ihren Weg gemeinsam fort.

Der Mann soll zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein. Er soll schütteres graues Haar gehabt haben.

Die Polizei Gütersloh nimmt die Schilderungen der Kinder sehr ernst und steht in engem Kontakt mit der Schulleitung. Hinweise zu weiteren verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Verständlicherweise sorgen Vorfälle dieser Art insbesondere bei Eltern für große Verunsicherung. Viele Eltern wenden sich nach verdächtigen Erlebnissen ihrer Kinder mit zahlreichen Fragen an die Polizei. Das ist nachvollziehbar und in diesen Fällen genau der richtige Weg. Wenn Ihr Kind von einem Vorfall berichtet, bei dem es von einer fremden Person angesprochen und sogar bedrängt wurde, sind die polizeilichen Tipps:

- Bemühen Sie sich, Ruhe zu bewahren. - Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es bei Ihnen in Sicherheit ist. - Glauben Sie Ihrem Kind. - Hören Sie der Schilderung Ihres Kindes aufmerksam zu und lassen Sie es ausreden. - Lassen Sie Ihr Kind mit eigenen Worten berichten und versuchen

Sie, ihre eigenen Eindrücke nicht als Wahrnehmung Ihrer Kinder zu bewerten. Darüber hinaus ist schon im Vorfeld wichtig, mit Kindern solche Situationen in einer ruhigen Atmosphäre zu besprechen. Machen sie die Situation für sich und Ihr Kind handhabbar. Legen Sie mit ihrem Kind gemeinsam fest, wie es sich verhalten kann, wenn es von einer fremden Person angesprochen wird. Ermuntern Sie Ihr Kind, dass es "Nein" sagen darf. Überlegen Sie, wo Ihr Kind Hilfe bekommen kann, wenn es ohne die Begleitung eines Erwachsenen unterwegs ist. Motivieren Sie Ihr Kind, um Hilfe zu bitten, wenn es Hilfe braucht. Kennt Ihr Kind den Polizeiruf 110?

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell