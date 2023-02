Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Nachtumzug und Hallenveranstaltung - Resümee der Polizei

Freiburg (ots)

Anlässlich des Nachtumzuges sowie der Narrenparty in der Alemannenhalle hatte die Polizei in Schopfheim in der Nacht von Samstag, 18.02.2023, auf Sonntag, 19.02.2023, ein bisschen mehr zu tun, als andere Polizeidienststellen im Landkreis Lörrach. Der Nachtumzug und die Narrenparty waren sehr gut besucht. Insgesamt wurden zwölf Platzverweise erteilt und durchgesetzt. Vier mehr oder weniger alkoholisierte Personen mussten in Gewahrsam genommen werden. Dreimal wurden Polizisten von Festbesuchern beleidigt. Drei Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten, eine Anzeige wegen dem versuchten Diebstahl eines Fahrrades, sowie eine Anzeige wegen einer Sachbeschädigung an einem Auto wurden aufgenommen. Am Sonntag, 19.02.2023, gegen 00.15 Uhr, musste die sehr gut besuchte Halle wegen einem ausgelösten Brandalarm kurzfristig geräumt werden. Ursache des Fehlalarmes war wohl ein eingeschlagener Feuermelder in einer Umkleidekabine. Das Polizeirevier hat wegen dem Missbrauch von Notrufen die Ermittlungen gegen einen 27-jährigen Tatverdächtigen aufgenommen. Der 27-Jährige sei stark alkoholisiert gewesen. Zwölf Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden ebenfalls eingeleitet. Die meisten wegen Missachtung eines erteilten Aufenthaltsverbotes.

