POL-PPRP: Mehrere Telefonbetrugsversuche - alle Angerufenen verhielten sich vorbildlich

Ludwigshafen (ots)

Am 11. April 2022 meldeten insgesamt 13 Bürgerinnen und Bürger im Alter von 66 bis 92 Jahren in Ludwigshafen Anrufe von angeblichen Polizeibeamten, welche über den Tag verteilt von 10-15 Uhr stattfanden. Die Betrüger gaben an, dass ein Sohn oder eine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und forderten eine Kaution in meist fünfstelliger Höhe. Die Geschädigten waren sensibilisiert und erkannten sofort eine betrügerische Absicht, so dass sie Gespräche direkt beendeten. In keinem Fall entstand ein Schaden.

Zudem kam es in zwei Fällen zu Betrugsversuchen über einen Messenger-Dienst. Eine angebliche Tochter meldete sich über eine Nachricht, dass sie ihr Handy verloren habe und deswegen eine neue Nummer habe. Sie müsse dringend eine Rechnung bezahlen. Die Angerufenen meldeten sich bei ihren Kindern und bemerkten so den Betrugsversuch. Auch hier entstand kein Schaden.

Wichtiges zum Phänomen des falschen Polizeibeamten und wie Sie sich vor betrügerischen Telefonanrufen schützen können, erfahren Sie hier: https://s.rlp.de/pFqAx

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. - Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

