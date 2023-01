POL-HR: Spangenberg-Kaltenbach: 17-Jähriger Pavlo S. seit heute Morgen vermisst

Homberg (ots) - Homberg-Welferode Fahrlässige Brandstiftung an Hecke Tatzeit: 01.01.2023, 20:25 Uhr Einen Hecken- und Wohnhausbrand verursachte ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Kleve gestern Abend in der Straße "Am Anger". Der 25-Jährige drehte eine brennende Wunderkerze am Finger, aus Unachtsamkeit verlor er diese und sie flog in ein Gebüsch, welches sofort in ...

