Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Versuchter Einbruch in Restaurant

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Versuchter Einbruch in Restaurant Tatzeit: 01.01.2023, 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr In ein Restaurant in der Bahnhofstraße versuchten unbekannte Täter am Sonntagabend einzubrechen. Die Täter begaben sich zur Eingangstür des Restaurants und versuchten diese mit unbekanntem Werkzeug aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht, woraufhin sie vom Tatort in unbekannte Richtung flüchteten. Der angerichtete Sachschaden beträgt 150,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell