Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Versuchter Schuleinbruch

Homberg (ots)

Borken

Einbruch in Schulgebäude Tatzeit: 23.12.2022 bis 31.12.2022, 10:00 Uhr In den letzten Dezembertagen versuchten unbekannte Täter in eine Schule in der Geysostraße einzubrechen. Sie verursachten dabei 500,- Euro Sachschaden. Die Täter gelangten vermutlich über ein Fenster in die Mensa der Schule. Hier öffneten sie die Kasse und durchwühlten außerdem mehrere Schränke. Zudem versuchten sie erfolglos die Tür der Vorratskammer aufzubrechen. Ob die Täter Beute gemacht haben steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

