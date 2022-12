POL-HR: Sachbeschädigung an Schaukasten - 300,- EUR Sachschaden

Polizei Homberg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.12.2022:

Fritzlar

Sachbeschädigung an Schaukasten des Busbahnhofs

Zeit: Donnerstag, 29.12.2022, 21:10 Uhr

Am Donnerstagabend (29.12.2022) kam es zu einer Sachbeschädigung am Busbahnhof in der Allee in Fritzlar. Ein derzeit unbekannter Täter hat hierbei mittels eines spitzen Gegenstandes die Glasscheibe eines Schaukastens der Fahrplanauskunft komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 300,- EUR.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt, sehr dünn, ca. 1,70 m groß. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose, eine weiße Jacke (ähnlich einer Bomberjacke) und ein schwarzes Basecap. Außerdem soll an der linken Halsseite des unbekannten Täters eine Jahreszahl tätowiert gewesen sein und er hatte eine blutende Verletzung an der rechten Hand.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

