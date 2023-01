Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter setzen Abfalltonne in Brand - 2.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Homberg

Sachbeschädigung durch Feuer Tatzeit: 31.12.2022, 13:15 Uhr 2.000,- Euro Sachschaden entstanden bei einer Brandstiftung am Samstagmittag an einer Abfalltonne in der Langen Straße. Die unbekannten Täter hatten eine blaue Abfalltonne vermutlich mit Feuerwerkskörpern in Brand gesetzt. Die Tonne brannte zum Teil ab. Durch den Brand wurden eine Hauswand, ein Fenster und eine Zimmerdecke durch Ruß beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell