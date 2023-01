Polizei Homberg

POL-HR: Oberaule: Brand in Gemeinschaftsunterkunft - 15.000,- Euro Sachschaden - derzeit kein Hinweis auf vorsätzliche Straftat

Homberg (ots)

Oberaula

Brand in Gemeinschaftsunterkunft Brandzeit: 01.01.2023, 02:17 Uhr In einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Bahnhofstraße kam es am Sonntagmorgen zu einem Brand. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro. Ein Zeuge hatte in der der Nacht Flammen im 1. Obergeschoss der Gemeinschaftsunterkunft bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Anschließend begab sich der Zeuge mit seinem Sohn zur Unterkunft, wo sie zwei Bewohner aus dem verqualmten Haus herausholten. Mehrere Bewohner der Unterkunft hatten diese bereits verlassen können. Personen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Der Brand betraf einen Aufenthaltsraum der Unterkunft. Die Brandursache steht derzeit noch nicht genau fest, Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

