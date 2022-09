Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220918 - 1077 Frankfurt-Enkheim: Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag ereignete sich auf der "Borsigallee" ein Verkehrsunfall, in den drei Autos verwickelt waren. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Gegen 16:00 Uhr befuhren drei Autos hintereinander die "Borsigallee" in Richtung "Am Erlenbruch". In Höhe der U-Bahnhaltestelle "Gwinnnerstraße" hielten die ersten beiden Fahrzeuge an einer roten Ampel an. Die Fahrerin des dritten Autos, eines BMW, übersah dies und fuhr hinten auf das vor ihr anhaltende Auto, einen Hyundai, auf und schob dieses in das davor stehende. Der Fahrer des Hyundai sowie seine beiden jugendlichen Mitfahrer wurden leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des vordersten Fahrzeugs und ihr sechsjähriges Kind wurden ebenfalls leicht verletzt. Die beiden Personen im BMW blieben unverletzt, allerdings besteht der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Ein entsprechender Drogentest reagierte positiv. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem ist noch nicht abschließend geklärt, ob tatsächlich sie zum Unfallzeitpunkt das Auto fuhr, oder ihr Beifahrer, der keinen Führerschein hat. Die Ermittlungen dazu dauern an. Am BMW und dem Hyundai entstand Totalschaden. Die Borsigallee blieb für die Dauer der Unfallaufnahme in dieser Fahrtrichtung vollgesperrt.

