Polizei Homberg

POL-HR: Homberg-Welferode: Fahrlässige Brandstiftung an Hecke und Wohnhaus

Homberg (ots)

Homberg-Welferode

Fahrlässige Brandstiftung an Hecke Tatzeit: 01.01.2023, 20:25 Uhr Einen Hecken- und Wohnhausbrand verursachte ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Kleve gestern Abend in der Straße "Am Anger". Der 25-Jährige drehte eine brennende Wunderkerze am Finger, aus Unachtsamkeit verlor er diese und sie flog in ein Gebüsch, welches sofort in Flammen aufging. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über und beschädigten die Fassade und den Dachstuhl. Der 25-Jährige verständigte umgehend die Feuerwehr, welche den Brand löschte. An dem Wohnhaus entstand ein Sachschaden in Höhe von 80.000,- Euro. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ist eingeleitet Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

