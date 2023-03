Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, L86 - Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Sasbach (ots)

Ein Unfall hat am Sonntagnachmittag zu zwei leicht Verletzten geführt. Gegen 15:35 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mitsubishi-Fahrer auf der L86 von Sasbachwalden kommend in Richtung Achern. Offenbar aus medizinischen Gründen fuhr der Mitsubishi-Lenker auf Höhe Sandweg auf eine vorausfahrende 31-Jahre alte Mercedes-Fahrerin auf und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Tiguan-Fahrer. Durch die Kollision gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und kamen jeweils in ihren Fahrtrichtungen nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrzeuglenker leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Polizeireviers Achern/Oberkirch waren am Unfallort. Der VW und der Tiguan mussten nach Bergung abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 30.000 Euro beziffert.

