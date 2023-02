Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham erlitt am Donnerstag, 09. Februar 2023, 17:30 Uhr, eine Person leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Schäden.

Ein 76-jähriger Mann aus Nordenham befuhr mit einem VW die Walther-Rathenau-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Beim Linksabbiegen in die Werrastraße missachtete er den Vorrang eines 25-Jährigen aus Nordenham, der die Walther-Rathenau-Straße mit einem BMW in Richtung Blexen befuhr.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 76-Jährige leichte Verletzungen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt.

