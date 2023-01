POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter bricht in Hotel ein und erbeutet Bargeld

VS-Schwenningen (ots) - Mehrere unbekannte Täter sind am Montagabend, im Zeitraum von etwa 20.40 Uhr bis 21.15 Uhr, in ein Wohnhaus am Ende der Esslinger Straße eingebrochen. Über ein zuvor gewaltsam geöffnetes WC-Fenster und über eine Terrassentür an der Gebäuderückseite drangen die Einbrecher in das Haus ...

mehr