Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kunst ist nicht gleich Kunst

Jena (ots)

"Künstlerisch" ausgelebt haben sich Unbekannte im Leutragraben in Jena. Wie am Montag bekannt wurde, haben Schmierfinken mehrere Graffiti in hellblauer Farbe an die Außenwand der Mensa, sowie an Fahrradständern in der Krautgasse. Die unleserlichen und inhaltslosen Schnörkel verursachten einen Sachschaden im Gesamtwert von etwa 2000 Euro.

