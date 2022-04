Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit einem Segelflugzeug

Weimar (ots)

Am Montagabend kam es auf dem Flugplatz in Bad Berka zu einem Unfall mit einem Segelflugzeug. Beim Landeanflug gelang es dem Piloten nicht das Segelflugzeug auf den Boden zu drücken, so dass er mit dem Backbordflügel gegen eine Motorwinde und ein Zugfahrzeug am Ende der Landebahn stieß. Verletzt wurde der Pilot nicht, allerdings entstand bei dem missglückten Landemanöver hoher Sachschaden.

