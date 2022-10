Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Polizeieinsatz in Mannheim am Rhein

Mannheim (ots)

Am heutigen Vormittag kam es zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz an der Kammerschleuse in Mannheim. Einer aufmerksamen Spaziergängerin fiel in diesem Bereich ein umgestürzter Motorroller am Ende einer Treppe, die direkt ins Wasser führt, auf. Es flossen auch Betriebsstoffe aus dem Roller in den Rhein.

Dem ersten Anschein nach, bestand die Möglichkeit, dass der Fahrer einen Unfall hatte und dabei in den Rhein gestürzt war. Sofort wurde ein Rettungseinsatz mit Hilfe der Feuerwehr, ihrer Taucher, des DLRG, des Rettungsdienstes und des Polizeihubschraubers in die Wege geleitet. Parallel dazu wurden etwaige Unfallspuren von Spezialisten der Polizei begutachtet und versucht, den Halter des Motorrollers zu erreichen.

Die Absuche nach einem möglichen Unfallopfer verlief am und unter Wasser negativ. Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen auch nicht mehr von einem Unfallgeschehen aus. Es liegt nahe, dass jemand den Roller aus reiner Zerstörungswut die Treppe hinuntergestoßen hat.

Für die Dauer des Taucheinsatzes der Feuerwehr wurde der Rhein für die Schifffahrt gesperrt. Die Sperrung ist mittlerweile wieder aufgehoben. Die Wasserschutzpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

