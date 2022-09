Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Besatzung von Motoryacht mit Verdacht auf Kohlenstoffmonoxidvergiftung

73437 Rastatt - Plittersdorf (ots)

Am heutigen Freitag, den 30.09.2022, setzte die Besatzung einer privaten Motoryacht, die von Germersheim nach Kehl unterwegs war, um 14:07 Uhr einen Notruf ab. Ein einseitiger Motorschaden war vermutlich ursächlich für einen CO-Eintritt in die Kajüte. Die zwei Frauen und zwei Männer konnten jedoch noch aus eigener Kraft einen Bootsanleger in Plittersdorf anfahren, wo sie von Rettungskräften entgegengenommen und erstversorgt wurden. Die Feuerwehr konnte die Motoryacht in Schutzausstattung betreten und in der Kajüte CO nachweisen. Aktuell erfolgt der Lufttransport durch vier Rettungshubschrauber in die Druckkammern der umliegenden Kliniken, in denen die Crewmitglieder mit Verdacht auf Kohlenstoffmonoxidvergiftung medizinisch versorgt werden. Das Boot wird derweil von der Feuerwehr abgeschleppt und im Nachgang den Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe zugeführt.

