Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Einladung 10-jähriges Jubiläum der deutsch-französischen Wasserschutzpolizeistation Kehl

77694 Kehl (ots)

Festakt & Leistungsschau

10-jähriges Jubiläum der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei Kehl

Sehr geehrte Medienschaffende,

seit dem Jahr 2012 arbeiten deutsche und französische Kolleginnen und Kollegen der Wasserschutzpolizeien auf dem Rhein Hand in Hand zusammen und versehen ihren Dienst gemeinsam. Die Kooperation blickt auf eine nunmehr 10-jährige Erfolgsgeschichte zurück und hat sich vielfach bewährt - sowohl operativ, als auch politisch. Mit dem im Juli dieses Jahres unterzeichneten deutsch-französischen Verwaltungsabkommen bekräftigten die Nachbarländer Deutschland und Frankreich ihre Zusammenarbeit erneut und optimierten die Bedingungen für den effizienten Dienstbetrieb der gemeinsamen Dienststellen.

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der deutsch-französischen Wasserschutzpolizeistation Kehl lädt das Polizeipräsidium Einsatz, dem die Wasserschutzpolizei angegliedert ist, die Medienschaffenden herzlich ein. Neben Redebeiträgen hochrangiger Polizeivertreter werden die verschiedenen Spezialisierungen der Wasserschutzpolizei vorgestellt. An Infoständen stehen Expertinnen und Experten Rede und Antwort zu den schweren Polizeibooten, der Maritimen Einsatzeinheit mit den Festrumpfschlauchbooten, dem Tauchdienst sowie der Sonartechnik. Zudem werden Einblicke in den Baufortschritt der neuen hochmodernen deutsch-französischen Wasserschutzpolizeistation Kehl sowie des in der Fertigung befindlichen deutsch-französischen Polizeibootes gegeben.

Veranstaltungsörtlichkeit

Deutsch-französische Wasserschutzpolizeistation Hafenstraße 21 77694 Kehl

Veranstaltungstermin

Mittwoch, 21.09.2022 10:00 - 14:30 Uhr

Um Anmeldung bis Dienstag, den 20.09.2022, bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Einsatz, E-Mail: goeppingen.ppeinsatz.sts.oe@polizei.bwl.de, Telefon: 07161 - 616 1221 wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Einsatz

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell