POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Wohnhaus in der Esslinger Straße - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere unbekannte Täter sind am Montagabend, im Zeitraum von etwa 20.40 Uhr bis 21.15 Uhr, in ein Wohnhaus am Ende der Esslinger Straße eingebrochen. Über ein zuvor gewaltsam geöffnetes WC-Fenster und über eine Terrassentür an der Gebäuderückseite drangen die Einbrecher in das Haus ein, betraten sämtliche Zimmer und durchwühlten Schränke, Schubladen und sonstige Behältnisse nach Wertgegenständen. Mit aufgefundenem Bargeld sowie vier Armbanduhren und verschiedenen Schlüsseln verließen die Einbrecher das Haus wieder über die zuvor geöffnete Terrassentür. Der Wert des Diebesgutes sowie der beim Einbruch entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Vermutlich wurde das Haus kurz vor dem Einbruch durch eine unbekannte männliche Person ausgespäht, die sich gegen 20.40 Uhr an die Haustür des Gebäudes begab und dort klingelte. Nachdem nicht geöffnet wurde, erfolgte kurz danach der Einbruch. Die Polizei Schwenningen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen am Ende der Esslinger Straße oder auch an dem in südwestlicher Richtung zwischen der Esslinger Straße und der Hans-Kohler-Straße parallel zur Esslinger Straße verlaufenden Fußweg gemacht haben oder dort fremde Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

