Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Tornetz am Schwarzwaldplatz an der Kandelstraße und Hecke im Göttelbachweg in Brand gesteckt - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter das Netz eines Fußballtores am Bolzplatz des Schwarzwaldplatzes in Brand gesteckt. Anwohner entdeckten am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 01.30 Uhr, den Brand und verständigten den Notruf. Die mit einem Fahrzeug und acht Mann eintreffende Feuerwehr konnte den Kleinbrand schnell ablöschen. Dennoch wurde das Tornetz vollständig beschädigt.

Etwa 45 Minuten zuvor brannte in dem etwa 500 Meter entfernten Göttelbachweg Ecke Otto-Gönnenwein-Straße eine Thuja-Hecke, die ebenfalls von der eingesetzten Feuerwehr gelöscht werden musste. Auch hier geht die Polizei von einer Brandlegung aus. Möglicherweise stehen beiden Brände auch im Zusammenhang.

Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell