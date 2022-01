Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220131 - 0112 Frankfurt-Höchst: Polizeifahrzeug beschmiert

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (31. Januar 2022) in der Gebeschusstraße ein Polizeifahrzeug mit weißer Farbe beschmiert. Im Zeitraum zwischen 22:45 Uhr und 00:40 Uhr besprühten die bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eines in der Gebeschusstraße abgestellten Dienstfahrzeuges mit einem Hakenkreuz und SS-Runen. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, die derzeit noch andauern.

