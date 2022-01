Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220131 - 0111 Frankfurt-Gutleutviertel: Aus drei wurde eine Bierflasche

Frankfurt (ots)

(ne) Eigentlich wollte ein bislang unbekannter Mann drei Flaschen Bier in einem Kiosk in der Mannheimer Straße kaufen. Am Ende zerschlug er zwei davon und klaute eine. Der Unbekannte wollte seinen Bierdurst gestern Abend gegen 20:30 Uhr in dem kleinen Kiosk stillen. Er hatte auch vor, die drei Flaschen zu bezahlen - mit einer EC-Karte. Doch der PIN funktionierte irgendwie nicht. Der Verkäufer wurde misstrauisch und es entwickelte sich eine hitzige Diskussion. Schließlich nahm der Unbekannte eine Bierflasche und schlug damit auf den Verkäufer ein. Eine weitere Flasche warf er dann auch noch gegen den Kopf des Verkäufers. Am Ende nahm er die dritte und letzte Flasche und verschwand damit in der Dunkelheit. Die Polizei wertet die Tat als Raub. Laut Zeugen war der Mann etwa 180 cm groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und kurze, schwarze, lockige Haare. Er trug eine weiße Winterjacke mit blauen Applikationen im Bauchbereich, eine rote Hose und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Hinweise bitte an das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 10400.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell