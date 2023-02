Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag, 09. Februar 2023, 15:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit wollte eine 32-jährige Delmenhorsterin mit einem SUV den Parkplatz an den Graftwiesen verlassen. Dazu bog sie bei grüner Ampel aus der Straße "Am Stadtwall" nach rechts in die Straße "Bismarckplatz" ein. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit einer 60-Jährigen aus Delmenhorst, die den Kreuzungsbereich mit einem Fahrrad vom Wasserturm in Richtung Graft überquerte.

Die Radfahrerin kam nach dem Zusammenstoß zu Fall und wurde leicht verletzt. Vor Ort kümmerten sich zunächst Ersthelfer um die Frau. Anschließend erfolgte eine Versorgung durch einen Notarzt, ehe sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst sorgten für eine Absperrung der Unfallstelle und errichteten einen Sichtschutz für die Dauer der Behandlung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell