Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Arbeitsunfall: Baustellenarbeiter verletzte sich schwer!

Gummersbach (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 16:00 Uhr kam es in Gummersbach-Dieringhausen auf der Halstenbachstraße zu einem Arbeitsunfall bei dem eine männliche Person schwer verletzt wurde:

Zur Unfallzeit war ein Tiefbauunternehmen in einem Baustellenbereich mit dem Transport von angelieferten Baumaterial beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde ein 54-jähriger Mitarbeiter der Firma von einem Baustellenfahrzeug erfasst und erlitt eine schwere Beinverletzung. Der Mann musste nach notärztliche Versorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Köln wurde informiert und übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell