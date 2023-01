Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Laternenmast angefahren - Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Hückeswagen (ots)

Ein unbekannter Fahrer ist am Freitag (13. Januar) zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Pennymarkt-Parkplatz an der Wiehagener Straße gegen einen Laternenmast gefahren. Dabei wurde der Schutzbügel des Laternenmastes beschädigt, der Verursacher flüchtete. Aufgrund von aufgefundenen Fahrzeugteilen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW Golf 5 Plus handelt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

