POL-HSK: Einbrüche im HSK

Winterberg: Im Zeitraum zwischen Samstag 20:30 Uhr und Sonntag 8:15 Uhr sind Unbekannte in eine Skihütte in der Straße "In der Büre" eingebrochen. Die Täter entwendet Elektrogeräte und Bargeld. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Medebach: Im Zeitraum zwischen Freitag 23:30 Uhr und Samstag 8 Uhr sind Unbekannte in diverse Skihütten in der Schloßbergstraße eingebrochen. Die Täter hebelten mehre Fenster und Türen auf und entwendeten Bargeld, Werkzeuge und Elektrogeräte.

