Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Mit Zaun kollidiert - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Unfallflucht

Ötisheim (ots)

Einen Schaden von rund 1.000 Euro hat der Fahrer eines schwarzen Mercedes am Mittwochmittag im Bereich eines Supermarkts hinterlassen.

Mit derzeitigem Sachstand bog der Fahrer des Mercedes, gegen 12:30 Uhr, in die Einfahrt des in der Schlattstraße gelegenen Marktes ab, als er frontal mit einem Zaun links der Einfahrt kollidierte. Im Anschluss stieg der Fahrer offenbar aus und begutachtete den Schaden am vorderen Stoßfänger seines Fahrzeugs, an welchem ebenfalls Sachschaden entstand. Schließlich lief er in Richtung des Supermarkts und kehrt kurze Zeit später wieder zum Unfallort zurück. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Zeugen, die zum Unfallhergang und insbesondere zum Fahrer des schwarzen Mercedes Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell