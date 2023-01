Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrügerische SMS von angeblicher Bank - Geld abgebucht

Gummersbach (ots)

Betrüger, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben, haben am Sonntag (15. Januar) Geld erbeutet. Eine 16-jährige Gummersbacherin erhielt eine SMS, in der sie aufgefordert wurde, über einen Link ihre Bankdaten zu bestätigen. Dieser Aufforderung kam die 16-Jährige nach. Später stellte sie fest, dass unbefugt Geld von ihrem Konto abgebucht wurde. So schützen Sie sich: - Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail, SMS oder per Telefon von Ihnen an. Wenn Sie sich unsicher sind, halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank. - Klicken Sie niemals auf angegebene Links in übersandten SMS oder E-Mails von vermeintlichen Banken. Wenn Sie Zahlungsdaten weitergegeben haben: - Sperren Sie Ihr Bankkonto. - Kontrollieren Sie die Umsätze Ihres Kontos und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell