Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Engelskirchen; Lindlar (ots)

In Engelskirchen haben Unbekannte an der Kreuzung Overather Straße / Staadter Weg einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Ein Servicemitarbeiter entdeckte den geplünderten Automaten am Montag (16. Januar) gegen 13 Uhr. Ein weiterer Zigarettenautomat wurde in Lindlar auf der Schlosserstraße aufgebrochen. Im Tatzeitraum zwischen Freitag (13. Januar, 14 Uhr) und Montag (16. Januar, 7.20 Uhr) öffneten die Täter den Automaten und entwendeten Zigarettenpackungen und Bargeld. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

