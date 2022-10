Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Einbruch in Neubau ++ Diebstahl eines Zigarettenautomaten ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Thedinghausen. Am Dienstagmittag ereignete sich an der Einmündung Eißeler Finkenburg/Eißeler Dorfstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 78 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 76 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der Eißeler Finkenburg unterwegs. Ersten Informationen bemerkte er beim Abbiegen in die Eißeler Dorfstraße die 78-Jährige zu spät, die mit ihrem Rad auf der Eißeler Dorfstraße in Richtung Riede unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt zumindest im dreistelligen Bereich.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Oyten. Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Straße Oyterdamm (L 168) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 62 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde. Der 63-jährige VW-Fahrer war mit seiner 62 Jahre alten Beifahrerin auf der L 168 in Richtung Oyten unterwegs. Dass der VW-Fahrer in Höhe der Anschlussstelle Sebaldsbrück verkehrsbedingt halten musste, bemerkte offenbar ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf. Infolge des Zusammenstoßes wurde due 62-jährige Insassin des VW leicht verletzt. Der Sachschaden lässt sich auf 3.000 EUR beziffern.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Neubau ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Wollgrasweg ein. Bei dem Einfamilienhaus handelt es sich um einen noch unbewohnten Neubau. Ersten Informationen zufolge öffneten die Täter gewaltsam die Haustür und drangen so in das Haus ein. Beute machten die Täter nicht. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Diebstahl eines Zigarettenautomaten ++

Lilienthal. Zwischen Sonntagmittag und Montagmittag kam es in der Hauptstraße zum Diebstahl eines Zigarettenautomaten. Dieser war nahe der Feldhäuser Straße aufgestellt. Bisher unbekannte entwendeten den gesamten Zigarettenautomaten. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Fahrerin eines Kleinkraftrades bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Laubenweg ein Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 57-Jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades leicht verletzt. Ersten Informationen verlor die 57-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie nahe des Hunoldsweges von einer Grundstücksausfahrt in den Laubenweg einfuhr. Dabei stieß sie mit einem Audi zusammen, der am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkt war. Die 57-Jährige wird leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich zumindest auf 1.000 EUR.

