Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Handy gestohlen und geschlagen

Gummersbach (ots)

In der Gummersbacher Innenstadt an der Kreuzung Kaiserstraße / Marktstraße ist am Samstagmorgen (14. Januar) ein 34-Jähriger von einem Unbekannten angegriffen worden.

Nach Angaben des 34-Jährigen kam der Unbekannte gegen 6:40 Uhr auf ihn zu, schubste ihn zu Boden, setzte sich auf ihn und schlug auf ihn ein. Zeugen, die durch die Schreie auf das Geschehen aufmerksam wurden, kamen dem 34-Jährigen zu Hilfe und riefen die Polizei. Daraufhin nahm der Unbekannte das Handy des Gummersbachers und flüchtete in Richtung Innenstadt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige deutlich alkoholisiert war. Zeugen gaben an, aus dem Gespräch der beiden Männer gehört zu haben, dass die beiden zuvor in einer Kneipe gewesen seien und dass der 34-Jährige zuvor das Handy des Unbekannten gestohlen habe.

Die weiteren Hintergründe sind derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Ein Rettungswagen brachte den 34-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: männlich, 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er trug eine grüne Mütze mit Aufdruck, eine dunkle Jacke sowie blaue Jeans und braune knöchelhohe Schuhe.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell