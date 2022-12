Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto schleuderte in Gegenverkehr

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 16.20 Uhr, fuhr eine 20-Jährige auf der B 465 von Ehingen in Richtung Altsteußlingen. Auf schneeglatter Fahrbahn kam ihr Ford in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern. Dabei geriet das Heck des Autos auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Opel. Die Unfallverursacherin wurde dadurch leicht verletzt, die Insassen des Opels blieben unversehrt. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 EUR, am Opel in Höhe von 20.000 EUR. Beide Autos haben nur noch Schrottwert. Auf der viel befahrenen Bundesstraße kam es zu Behinderungen. Der Verkehr wurde einspurig an den verunfallten Autos vorbeigeleitet.

