POL-UL: (UL) Berghülen - Auto landete auf dem Dach, Kinder blieben unverletzt

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 17.20 Uhr, fuhr eine 32-Jährige auf der L 1236 von Berghülen nach Asch. Aufgrund der winterlichen Verhältnisse war die Fahrbahn glatt. Im Bereich einer Kurve kam die Frau mit ihrem Dacia nach links von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb dann auf dem Dach liegen. Die Frau erlitt eine leichte Verletzung am Kopf. Die beiden Kinder im Auto blieben unverletzt. Der Schaden am Auto wird auf 10.000 EUR geschätzt.

